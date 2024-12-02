Pegasus'tan indirimli bilet kampanyası: 49 eurodan başlıyor

Pegasus, yılbaşına özel kampanya ile yurt dışı biletleri 49 Euro'dan, yurt içi biletleri ise 899 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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Pegasus Hava Yolları, yeni yıla özel düzenlediği kampanya ile hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerde cazip fiyatlarla uçuş fırsatı sunuyor. 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak kampanya kapsamında, yurt içi seferler 899 TL’den, yurt dışı seferler ise 49 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yurt içi uçuşlarda geniş seçenekler

Kampanya kapsamında Pegasus, Türkiye’nin önde gelen turizm destinasyonlarına avantajlı fiyatlarla uçuşlar düzenliyor. Antalya, Dalaman, İzmir, Bodrum ve Kayseri gibi popüler şehirler, yurt içinde seyahat etmek isteyenler için ekonomik ve konforlu uçuş seçenekleri sunuyor.

Yurt dışı seyahat planlayanlar için Pegasus’un kampanyası, Avrupa’nın gözde şehirlerine uygun fiyatlarla ulaşım imkanı sağlıyor. Düsseldorf, Viyana, Berlin, Atina, Roma, Paris, Prag, Amsterdam, Belgrad ve Budapeşte gibi önemli destinasyonlara düzenlenen seferlerde indirimli biletler sunuluyor. Ayrıca Batum, Tiflis, Bakü ve Dubai gibi komşu ülkeler ve uzak destinasyonlar da kampanya kapsamında yer alıyor.