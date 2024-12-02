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THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Adana'da, seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 40 yaşındaki kaptan pilot Hasan Eren hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Eren'in cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da kaza, saat 01.00 sıralarında Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK2472 sefer sayılı İstanbul-Çukurova uçuşu sonrası mürettebatı otele taşıyan Murat Koç yönetimindeki minibüs, kavşakta Emirhan Özçelik yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, servisteki kaptan pilot Hasan Eren'in (40) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, serviste yaralanan Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik'i ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Eren'in cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaptan pilot Eren'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ağabeyi Seval Eren ve yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Bu sırada gözyaşlarına boğulan ağabey Seval Eren'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Cenazenin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

THY
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