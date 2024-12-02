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CarrefourSA, MAPIC Awards'ta ödül kazandı

CarrefourSA, MAPIC Awards'ta ödül kazandı

CarrefourSA, yenilikçi enerji yönetim sistemiyle MAPIC Awards'ta ödüle layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, MAPIC Awards 2024'te "En İyi Perakende İnovasyonu & Yapay Zeka Projesi" ödülünü kazandı.

Uluslararası perakende ve ticaret sektörü ödülleri arasında yer alan MAPIC Awards, her yıl sektördeki yenilikçi ve etkili projeleri ödüllendiriyor. Bu yıl, 150'den fazla projenin yarıştığı ödül programı, sürdürülebilirlik ve yapay zeka odaklı girişimlerin gelecekteki etkisini vurguladı.

CarrefourSA, Florawise işbirliğiyle hayata geçirdiği "Greenwise Energy Usage Transition and Reduction for CarrefourSA" projesiyle, enerji tüketimini optimize etmek ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla otonom yapay zeka (AI) teknolojilerini kullanan yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Mağazalarında enerji tüketim modellerini analiz eden sistem ile dış çevresel koşullar ve iç değişikliklere göre HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme), soğutma ve aydınlatma sistemlerini gerçek zamanlı olarak optimize ederek yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan CarrefourSA, proje kapsamında 29 bin ton karbon salınımını engellemeyi başardı.
Muhabir:Mehmet Selçuk Güçlü

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