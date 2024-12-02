Meteoroloji o il için uyarı geçti! Çok fena geliyor, hazırlıklı olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak il genelinde yerel kuvvetli, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı...

Kuvvetli yağışların yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.