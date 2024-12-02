BIST 9.648
DOLAR 34,71
EURO 36,54
ALTIN 2.939,68
HABER /  DÜNYA

İsrail Maliye Bakanı Smotrich: ABD yönetimi, alnımıza silah dayadı

İsrail Maliye Bakanı Smotrich: ABD yönetimi, alnımıza silah dayadı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan'da ateşkese varılması için diplomatik gerekçeler olduğunu belirterek, "ABD yönetimi, alnımıza silah dayadı." dedi.

Abone ol

Smotrich, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılar ve Lübnan'da varılan ateşkes hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir mutabakatı desteklediğini dile getiren Smotrich, ancak "sorumsuz bir anlaşma" da yapmayacaklarını söyledi.

Smotrich, Gazze'nin kalıcı olarak işgalini ve buralara Yahudilerin yerleştirilmesi için yasa dışı yerleşim yerlerinin inşasına destek verdiğini belirtti.

Lübnan'da varılan ateşkese de değinen Smotrich, "(Ateşkes için) Kamuoyuna duyurulan diplomatik nedenler vardı. ABD hükümeti alnımıza silah dayadı." ifadesini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da ateşkes ilan edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe'de kaza! Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Maltepe'de kaza! Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor
Dış ticaret açığı açıklandı! Kasım'da yüzde 27 azaldı
Dış ticaret açığı açıklandı! Kasım'da yüzde 27 azaldı
Sivas sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Sivas sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Okan Buruk: “Hakem çok tecrübesiz”
Okan Buruk: “Hakem çok tecrübesiz”
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Gine'de futbol maçında çıkan izdiham: 10 kişi hayatını kaybetti
Gine'de futbol maçında çıkan izdiham: 10 kişi hayatını kaybetti
Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Emekli aylığı şoku! SGK uzmanı Cem Kılıç uyardı: Ancak 2031 yılında yaklaşabiliyor
Emekli aylığı şoku! SGK uzmanı Cem Kılıç uyardı: Ancak 2031 yılında yaklaşabiliyor
Doğu Anadolu'ya "masalsı yolculuk" 23 Aralık'ta başlıyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Doğu Anadolu'ya "masalsı yolculuk" 23 Aralık'ta başlıyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Marmara ve Ege çarşambaya kadar dikkat! Bitti sanacağız bitmeyecek
Marmara ve Ege çarşambaya kadar dikkat! Bitti sanacağız bitmeyecek