Maltepe'de kaza! Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de midibüs beton bariyere çarptıktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.Abone ol
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.
Araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe mevkisi trafiğe kapatıldı.
Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
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