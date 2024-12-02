BIST 9.648
DOLAR 34,71
EURO 36,54
ALTIN 2.939,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Maltepe'de kaza! Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Maltepe'de kaza! Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de midibüs beton bariyere çarptıktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Abone ol

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.

Araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe mevkisi trafiğe kapatıldı.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Evliliği 5 ay sürmüştü! Hadise'den 2 yıl sonra Mehmet Dinçerler itirafı geldi
Foto Galeri Evliliği 5 ay sürmüştü! Hadise'den 2 yıl sonra Mehmet Dinçerler itirafı geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor
Dış ticaret açığı açıklandı! Kasım'da yüzde 27 azaldı
Dış ticaret açığı açıklandı! Kasım'da yüzde 27 azaldı
Sivas sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Sivas sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Okan Buruk: “Hakem çok tecrübesiz”
Okan Buruk: “Hakem çok tecrübesiz”
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Gine'de futbol maçında çıkan izdiham: 10 kişi hayatını kaybetti
Gine'de futbol maçında çıkan izdiham: 10 kişi hayatını kaybetti
Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Emekli aylığı şoku! SGK uzmanı Cem Kılıç uyardı: Ancak 2031 yılında yaklaşabiliyor
Emekli aylığı şoku! SGK uzmanı Cem Kılıç uyardı: Ancak 2031 yılında yaklaşabiliyor
Doğu Anadolu'ya "masalsı yolculuk" 23 Aralık'ta başlıyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Doğu Anadolu'ya "masalsı yolculuk" 23 Aralık'ta başlıyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Marmara ve Ege çarşambaya kadar dikkat! Bitti sanacağız bitmeyecek
Marmara ve Ege çarşambaya kadar dikkat! Bitti sanacağız bitmeyecek
Kasımda spor şirketleri arasında yatırımcısına sadece Fenerbahçe kazandırdı
Kasımda spor şirketleri arasında yatırımcısına sadece Fenerbahçe kazandırdı