Evliliği 5 ay sürmüştü! Hadise'den 2 yıl sonra Mehmet Dinçerler itirafı geldi
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Sahne tarzıyla ve performansıyla sık sık gündeme gelen Hadise, iki yıl sonra 5 ay evli kaldığı eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında neden konuşmadığını ilk kez anlattı.
Sahne şovlarıyla ve cesur tarzıyla magazinin gündemini sallayan şarkıcı Hadise, başarılı kariyeriyle ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
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Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.
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Evlilikleri 5 ay sürmüştü
Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini 30 Nisan 2022'de noktalamıştı.
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Herhangi bir açıklama gelmemişti
5 ay süren evliliğin ardından ne ünlü iş insanından ne de popüler şarkıcıdan bir açıklama gelmemişti.
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