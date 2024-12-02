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Evliliği 5 ay sürmüştü! Hadise'den 2 yıl sonra Mehmet Dinçerler itirafı geldi

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Evliliği 5 ay sürmüştü! Hadise'den 2 yıl sonra Mehmet Dinçerler itirafı geldi

Sahne tarzıyla ve performansıyla sık sık gündeme gelen Hadise, iki yıl sonra 5 ay evli kaldığı eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında neden konuşmadığını ilk kez anlattı.

Evliliği 5 ay sürmüştü! Hadise'den 2 yıl sonra Mehmet Dinçerler itirafı geldi

Sahne şovlarıyla ve cesur tarzıyla magazinin gündemini sallayan şarkıcı Hadise, başarılı kariyeriyle ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 

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Evliliği 5 ay sürmüştü! Hadise'den 2 yıl sonra Mehmet Dinçerler itirafı geldi

Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. 

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Evliliği 5 ay sürmüştü! Hadise'den 2 yıl sonra Mehmet Dinçerler itirafı geldi

Evlilikleri 5 ay sürmüştü

Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini 30 Nisan 2022'de noktalamıştı.

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Evliliği 5 ay sürmüştü! Hadise'den 2 yıl sonra Mehmet Dinçerler itirafı geldi

Herhangi bir açıklama gelmemişti

5 ay süren evliliğin ardından ne ünlü iş insanından ne de popüler şarkıcıdan bir açıklama gelmemişti.

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