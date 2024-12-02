Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya gitti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'e trenle giden Alman Şansölye, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde, aralık ayında 650 milyon euro değerinde yeni savunma teçhizatının Ukrayna'ya teslim edileceğini açıklayacak.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Kiev'deki tren istasyonunda karşılanan Alman Başbakan Scholz, elindeki valizle trenden indi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Scholz, "Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi de yaparız. Bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak için bu gece Kiev'e yola çıktım. Rus saldırı savaşına karşı 1000 günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim." ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğini vurgulayan Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde aralık ayında 650 milyon euro değerinde yeni savunma teçhizatının teslim edileceğini açıklayacağını belirtti.