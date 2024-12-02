BIST 9.640
DOLAR 34,72
EURO 36,56
ALTIN 2.951,13
HABER /  DÜNYA

Uçuşlar 31 Ocak 2025'e kadar askıya alındı! Bilet ücretleri iade edilecek, açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uçuşlar 31 Ocak 2025'e kadar askıya alındı! Bilet ücretleri iade edilecek, açıklama geldi

 Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzattığı bildirildi.

Abone ol

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle uçuş planında güncelleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 31 Ocak 2025'e kadar askıya alındığı ifade edilirken, bu durumdan etkilenen yolcuların daha sonraki bir seyahat tarihi için ücretsiz olarak yeniden rezervasyon yaptırabileceği veya alternatif olarak bilet ücretinin tamamını iade alabileceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Makascı anlatıyor: Kök hücreli saç ekimi
Murat Makascı anlatıyor: Kök hücreli saç ekimi
 Alman otomotiv devinin 9 fabrikasında grev başladı
 Alman otomotiv devinin 9 fabrikasında grev başladı
CarrefourSA, MAPIC Awards'ta ödül kazandı
CarrefourSA, MAPIC Awards'ta ödül kazandı
Meteoroloji o il için uyarı geçti! Çok fena geliyor, hazırlıklı olun
Meteoroloji o il için uyarı geçti! Çok fena geliyor, hazırlıklı olun
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: ABD yönetimi, alnımıza silah dayadı
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: ABD yönetimi, alnımıza silah dayadı
Maltepe'de kaza! Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Maltepe'de kaza! Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor
Dış ticaret açığı açıklandı! Kasım'da yüzde 27 azaldı
Dış ticaret açığı açıklandı! Kasım'da yüzde 27 azaldı
Sivas sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Sivas sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Okan Buruk: “Hakem çok tecrübesiz”
Okan Buruk: “Hakem çok tecrübesiz”
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu