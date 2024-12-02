Mustafa Varank'ın 'hadi oradan' deyip tepki gösterdiği Halep paylaşımına yorum yağdı

AK Parti Bursa Milletvetili Mustafa Varank'ın Halep'i ele geçiren Heyet Tahrir Şam örgütü liderliğindeki muhalifleri eleştirenlere tepki gösterdiği paylaşımı olay oldu.

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27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Esad muhalifi grupların ilerleyişi Türkiye'de kimi kesimlerce tepkiyle karşılandı.

AK Parti Bursa Milletvetili Mustafa Varank'ın muhaliflere yönelik eleştirilere itiraz ettiği sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Varank, paylayımında şu ifadelere yer verildi:

"Nasrallah'ın milisleri Lübnan'dan gelip sünni şehirlerini abluka ile açlığa mahkum ederken mezhep savaşı olmuyor"

"Suriye'deki Nusayri azınlık diktası, Arap, Türkmen, Kürt demeden on yıllarca zulmederken, kendi halkına karşı kimyasal silah kullanırken mezhep savaşı olmuyor; Kasım Süleymani kendi ordusu ve dünyanın farklı bölgelerinden getirdiği milisler ile apaçık katliamlar gerçekleştirip yeni iskan politikaları uyguladığında mezhep savaşı olmuyor; Nasrallah'ın milisleri Lübnan'dan gelip sünni şehirlerini abluka ile açlığa mahkum ederken mezhep savaşı olmuyor; Halep'in öz evlatları zorla çıkarıldıkları şehirlerine dönmek için mücadele edince mezhep savaşı oluyor, öyle mi? Hadi oradan!"

Nasrallah'ın milisleri Lübnan'dan gelip sünni şehirlerini abluka ile açlığa mahkum ederken mezhep savaşı olmuyor; Halep'in öz evlatları zorla çıkarıldıkları şehirlerine dönmek için mücadele edince mezhep savaşı oluyor, öyle mi? Hadi oradan!"

Varank'ın ses getiren paylaşımının altına lehte ve aleyhte çok sayıda yorum geldi.

Kimi yorumcular HTŞ'nin ABD destekli olduğunu savunurken, kimileri de Varank'ın paylaşımına destek çıktı.