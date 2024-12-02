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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığına dair açıklama

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığına dair açıklama

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün oynanan ikas Eyüpspor maçında sakatlanan Galatasaraylı savunmacı Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Milli futbolcu, Eyüpspor müsabakasının 34. dakikasında Halil Akbunar ile girdiği mücadelede sol ayak bileğini burkmasına rağmen oyuna devam etmişti. Daha sonra kendisini yere bırakan Abdülkerim Bardakcı, 39. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmışt

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