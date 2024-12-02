BIST 9.640
DOLAR 34,72
EURO 36,56
ALTIN 2.951,13
HABER /  GÜNCEL

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya gitti

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya gitti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'e trenle giden Alman Şansölye, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde, aralık ayında 650 milyon euro değerinde yeni savunma teçhizatının Ukrayna'ya teslim edileceğini açıklayacak.

Abone ol

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Kiev'deki tren istasyonunda karşılanan Alman Başbakan Scholz, elindeki valizle trenden indi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Scholz, "Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi de yaparız. Bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak için bu gece Kiev'e yola çıktım. Rus saldırı savaşına karşı 1000 günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim." ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğini vurgulayan Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde aralık ayında 650 milyon euro değerinde yeni savunma teçhizatının teslim edileceğini açıklayacağını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmara Denizi'ndeki olası deprem kıyı şeridini ve 11 ili etkileyecek! Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan çarpıcı açıklama
Marmara Denizi'ndeki olası deprem kıyı şeridini ve 11 ili etkileyecek! Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan çarpıcı açıklama
Mustafa Varank'ın 'hadi oradan' deyip tepki gösterdiği Halep paylaşımına yorum yağdı
Mustafa Varank'ın 'hadi oradan' deyip tepki gösterdiği Halep paylaşımına yorum yağdı
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya gitti
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya gitti
Uçuşlar 31 Ocak 2025'e kadar askıya alındı! Bilet ücretleri iade edilecek, açıklama geldi
Uçuşlar 31 Ocak 2025'e kadar askıya alındı! Bilet ücretleri iade edilecek, açıklama geldi
Murat Makascı anlatıyor: Kök hücreli saç ekimi
Murat Makascı anlatıyor: Kök hücreli saç ekimi
 Alman otomotiv devinin 9 fabrikasında grev başladı
 Alman otomotiv devinin 9 fabrikasında grev başladı
CarrefourSA, MAPIC Awards'ta ödül kazandı
CarrefourSA, MAPIC Awards'ta ödül kazandı
Meteoroloji o il için uyarı geçti! Çok fena geliyor, hazırlıklı olun
Meteoroloji o il için uyarı geçti! Çok fena geliyor, hazırlıklı olun
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: ABD yönetimi, alnımıza silah dayadı
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: ABD yönetimi, alnımıza silah dayadı
Maltepe'de kaza! Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Maltepe'de kaza! Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor
Dış ticaret açığı açıklandı! Kasım'da yüzde 27 azaldı
Dış ticaret açığı açıklandı! Kasım'da yüzde 27 azaldı