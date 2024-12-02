Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkıştı: Artık emekli olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığıyla ilgili yapılan tartışmalara ilişkin, "Ülkemizde de yetişmiş gençler ve siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları var. Sayın Erdoğan’ın artık emekli olma zamanı geldi" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, NOW TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erbakan, ekonomik krizden anayasa değişikliği tartışmalarına, İsrail ile ilişkilere ve erken seçim çağrısına kadar birçok konuda eleştirilerini dile getirdi.

Erbakan, iktidarın anayasa değişikliği tartışmalarını gündemde tutmasını eleştirerek şunları söyledi:

“Anayasa değişikliği tartışmaları, halkın gerçek gündemini örtbas etmek için oluşturulmuş suni bir gündemdir. Milletin asıl derdi geçim. Bugün Türkiye’de 20 milyon insan sosyal yardım alıyor, nüfusun 4’te biri demektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hane sayısına bakarak açıkladığı rakamlara göre 8 milyon insan yakacak yardımı alıyor. Ve yapılan son araştırma 7 milyon çocuk yoksulluk sınırında yaşıyor ve bunun 2 milyonu derin yoksulluk çekiyor. Matematik olarak baktığımızda halkın yüzde 45’i açlık sınırında gelire sahip, yüzde 80’i yoksulluk sınırının altında gelire sahip. Bir yandan Ay’a sert iniş yapıyoruz bir yandan karnımızı doyuramamışız. Gerçekten çok kötü bir tablo.”

“Sayın Erdoğan’ın artık emekli olma zamanı geldi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına yönelik tartışmalara da değinen Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin anayasa değişikliği ihtiyacını dile getirmesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“40+1’i almaları bile çok zor. Ak Parti ve MHP’de düzenli olarak bir erime var. Sayın Erdoğan’ın bir kez daha aday olmaması hem kendisi hem de ülke için daha iyi olur. Seçim zamanında yapılırsa 25-26 seneyi devirmiş olacak. Bu bir rekor tabii. Ancak yorulmuşluk, yıpranmışlık var. Ülkemizde de yetişmiş gençler ve siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları var. Sayın Erdoğan’ın artık emekli olma zamanı geldi.”

“Sözlerinde durmadılar, millet önünde yapılan mutabakata uymadılar”

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’na destek vermelerinden dolayı pişman olmadıklarını kaydeden Erbakan, prensipler üzerinden halkın refaha ulaşması için bir mutabakat yaptıklarını ancak Cumhur İttifakı’nın buna uymadığını belirterek şöyle konuştu:

“İttifak prensipler üzerinde uzlaşılarak yapıldı ki bizim eskiden beri söylediğimiz oydu ama sonrasında bırakın mutabakat metninde yazılanları yapmayı tam tersine işler yapıldı ve gerçekten samimiyet açısından da uygun bir sınav vermediler. Millet huzurunda iki siyasi partinin imzaladığı millete deklere edilen bir mutabakat millete verilen bir sözdür. Millete verilen sözde maalesef durmadılar ve bunun üzerine sözlerini tutmadılar elbette. Çünkü ekonominin hali bu... Biz orada mutabakata en öncelikli olarak denk bütçeyi yapalım, Faiz canavarından kurtulalım, borçsuz zamsız vergisiz kaynak üretelim. Aynı zamanda bu imtiyazlı holdinglere aktarılan haksız kaynakları engelleyelim, kamuda israfı önleyelim ve bu kaynakları da bu imkanı da millete verelim. Bu dar gelirliyi kömürden, erzaktan, sadakadan kurtaralım ve böylece onların refah seviyesini, alım gücünü arttıralım insani bir şekilde insanca yaşayabilecekleri bir gelir seviyesine refah seviyesine ulaştıralım diye düşündük asıl bizim mutabakatın özü buydu.”

Erbakan, AK Parti’ye ittifak kapılarını kapattı

Gelecek seçim için Ak Parti’ye ittifak kapılarını kapatan Erbakan, ‘Pişmanız demiyoruz, çünkü bizden vebal gitti. Milletimiz için bunu denedik. Bize de hep soruyorlar ‘tekrardan bir araya gelmeniz mümkün mü?’ diye. Bu mümkün olmaz çünkü bir kere denenmiş bir daha denmez. Maalesef bu sözlerinde durmadılar. Bundan sonrası bir kere iyi niyetle bunu yaptınız onlara da güvendiğiniz karşınızda bir cumhurbaşkanı var iktidar mensupları var ve böylece de bir mutabakat yapıldı. Buna uyulmamış, buna uymayı bırakın hani bir kısmını yaptık üçte birini yaptık dörtte birini yaptık da tam tersi yapılmış ve ülke bu hale gelmiş. Artık yeniden ittifak yapmak saflık olur ve kandırılmak olur.” diye konuştu.

‘Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayıdır’

Yapılacak Genel Seçimde partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını da kaydeden Erbakan, “Yeniden Refah Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan mıdır? Bunu da söyleyebiliriz aslında çünkü teşkilatlarımız bütün geneli ile birlikte her kademeden teşkilatımız insanımız üyelerimiz sevenlerimiz bunu istiyorlar, bu yönde bir talepleri var. Bir de bizim de tabi böyle bir isteğimiz var millete faydalı olmak hizmet etmek isteriz. Bir de her siyasi parti Genel başkanı aslında potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır ve böyle bir iddiayı ortaya koyması da son derece doğaldır gereklidir.” İfadelerini kullandı.

“Saadet Partisi’ne ittifak kapısı kapalı değil”

Saadet Partisi ile ilgili “İttifak mümkün mü?” sorusuna cevap veren Erbakan, şu şekilde konuştu:

“Saadet Partisi ile ittifak kapısı elbette kapılı değil. Partilerin kendi logolarıyla dahil olduğu bir ittifak elbette mümkün olabilir. Farklı ittifaklar kurmak mümkün fakat Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Yeniden Refah kendi adayını belirler.”

“İsrail ile ticaret sürüyor”

Erbakan, iktidarın İsrail ile ticari ilişkileri kesmediğini iddia ederek, bu konuda şeffaf olunmadığını belirtti:

“İktidar, İsrail ile ticaretin durduğunu söylüyor, ancak limanlarımızdaki gemilere bakıldığında bu iddianın doğru olmadığı açıkça görülüyor. Filistin’e gönderiyoruz dedikleri ürünlerin ticareti, bir yıl içinde 13 kat artmış görünüyor. Bu mümkün mü? İktidar, ticari ilişkilerdeki gerçekleri açıklayamıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaları samimiyetten uzak buluyorum. Kendi limanlarımızda İsrail gemileri cirit atıyor. Bunu da izah edemediler. Bir taraftan da Azerbaycan petrolü bizim boru hatlarından İsrail’e akmaya devam ediyor.”

“Adalet yok, israf var”

Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarını ve kamuda israfı da sert bir dille eleştirdi:

“Kamuda iki trilyon liraya yakın masraf yapılıyor. Özel uçaklar, helikopterler, çakarlı araçlar, imtiyazlı holdinglere gelir vergisi muafiyetleri… Faizlere ödenen yüksek rakamlar nedeniyle denk bütçe yapılması mümkün olmuyor. İktidar, lüksten ve şatafattan vazgeçmediği için millet zor durumda. Gelecek daha iyi olacak diyorlar ancak işte OVP ortada. Önümüzdeki 3 senede en az 2 trilyonluk bütçe açığı devam ediyor. Faiz ödemesi katlanarak artmaya devam ediyor. 151 milyar dolar faiz ödenecek. Vergiler enflasyonun 15 puan üstünde arttırılmaya devam ediyorlar.”

“Bir an önce erken seçim olması hayırlı olacak”

Fatih Erbakan, ekonomik kriz nedeniyle erken seçim yapılması gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

“2025 sonu ya da 2026 yılı içerisinde erken seçim yapılması lazım. Çünkü millet perişan edilmiş, suyu çekilmiş. Enflasyon sıfır olsa bile bugün oluşan fiyatlarla halk nefes alamıyor. Enflasyonun eksilere düşmesi lazım. Mehmet Şimşek geldikten sonra işler daha da kötüye gitti. Başka bir ülkede bunlar yaşansa erken seçim kararı çoktan alınırdı.”