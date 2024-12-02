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Altın haftaya düşüşle başladı! İslam Memiş "bu rakamı görürseniz ucuz demektir" dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın haftaya düşüşle başladı! İslam Memiş "bu rakamı görürseniz ucuz demektir" dedi

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları araştırılıyor. Gram altın 2 bin 935 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek de 5 bin liranın altına düştü. İşte son durum...

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Cuma günü altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 bin 956 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya azalışla başlamasının ardından 2 bin 935 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 951 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 729 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 azalışla 2 bin 629 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde jeopolitik ve siyasi tansiyonun yüksek seyretmesine karşın piyasalarda makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahının güçlü kalmasına neden oluyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de tv100'de kaleme aldığı yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

-Para piyasalarının karışık seyirde haftayı tamamlamasını bekliyorum.

-Ons altında 2 bin 600 dolar seviyesinin altını ucuz görmeye devam edeceğim.

-Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeye devam. 2 bin 980-3 bin 080 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum.

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