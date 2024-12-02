Altın haftaya düşüşle başladı! İslam Memiş "bu rakamı görürseniz ucuz demektir" dedi

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları araştırılıyor. Gram altın 2 bin 935 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek de 5 bin liranın altına düştü. İşte son durum...

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Cuma günü altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 bin 956 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya azalışla başlamasının ardından 2 bin 935 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 951 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 729 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 azalışla 2 bin 629 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde jeopolitik ve siyasi tansiyonun yüksek seyretmesine karşın piyasalarda makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahının güçlü kalmasına neden oluyor.