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 Türkiye ve İran'dan Suriye'deki olaylarla ilgili ortak açıklama!

 Türkiye ve İran'dan Suriye'deki olaylarla ilgili ortak açıklama!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de son günlerde artan gerilimin ardından kritik bir temas gerçekleştirdi. Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüşen Bakan Fidan, daha sonrasında kameraların karşısına geçerek kritik açıklamalarda bulundu. Suriye rejimi defalarca uyardıklarını belirten Bakan Fidan, "Geldiğimiz noktada çatışmaların tekrar başlamasının sebebi Suriye rejiminin 13 yıllık sorunları çözmemiş olması" dedi.

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Suriye​'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif grupların Esad güçlerine karşı 28 Kasım'da Halep'e başlattığı saldırı tüm şiddetiyle devam ediyor. Tüm dünyanın gözü Suriye'deyken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile son gülerde yaşanan Suriye'deki olayları masaya yatıran Bakan Fidan, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Çatışmaların başlamasından Suriye rejimini sorumlu tutan Bakan Fidan, "Geldiğimiz noktada çatışmaların tekrar başlamasının sebebi Suriye rejiminin 13 yıllık sorunları çözmemiş olması" diye konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye ile ilgili gelişmeleri gözden geçirdik. Astana süreci sahadaki yoğun çatışmaların durmasını sağlamıştı. Geldiğimiz noktada çatışmaların tekrar başlamasının sebebi Suriye rejiminin 13 yıllık sorunları çözmemiş olması. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye istikrarsızlık ortamından medet uman teröristlere asla geçit vermeyecektir. Terörü noktasında yok edeceğiz"

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