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5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkarıldı! Doktorlar da şaşkın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkarıldı! Doktorlar da şaşkın

Bursa'da, mıknatıslı boncuk bileklik yutan 5 yaşındaki kız çocuğunun bağırsağından 38 mıknatıs çıkartıldı.

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğu, evde oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu. Durumu fark eden aile, çocuğuyla birlikte Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Demirören tarafından yapılan tetkikte çocuğun bağırsaklarında mıknatıslar tespit edildi. Yapılan operasyonla çocuğun bağırsağından 38 mıknatıs çıkartıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kaan Demirören, bu tarz vakalarda mide ve bağırsak delinmesi yaşanmaması için erken müdahalenin önemine değindi.

Takı ve oyuncakların özellikle 5 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyaran Demirören, yabancı cisim yutmalarının önemli bir problem olduğunun altını çizdi.

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