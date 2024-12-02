İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suriye Devlet Başkanı Esed telefonda görüştü
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Şam yönetimine destek vermeye devam edeceğini belirterek, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu söyledi.Abone ol
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan telefonda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüştü.
Pezeşkiyan, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu belirtti.
Suriye'deki sorunların çözümü için bölge liderleriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Pezeşkiyan, Şam yönetimine desteklerinin devam edeceğini kaydetti.
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