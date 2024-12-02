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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suriye Devlet Başkanı Esed telefonda görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suriye Devlet Başkanı Esed telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Şam yönetimine destek vermeye devam edeceğini belirterek, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu söyledi.

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan telefonda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüştü.

Pezeşkiyan, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu belirtti.

Suriye'deki sorunların çözümü için bölge liderleriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Pezeşkiyan, Şam yönetimine desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

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