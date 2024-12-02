Narin cinayetinde yeni gelişme! 6 gün sonra aile bireylerinin telefonları dinlenmiş
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Narin kaybolduktan 6 gün sonra, tüm aile üyelerinin telefonlarının hakimlik kararıyla dinlenmeye başlandığı ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili tüm köyün ifadesi alınmış amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.
26 Aralık'a ertelenen Narin cinayetinde yeni bir detaya daha ulaşıldı. Narin Güran’ın kaybolmasından 6 gün sonra tüm aile bireylerinin telefonlarının Narin'in cansız bedenin bulunduğu güne kadar hakimlik kararıyla dinlemeye alındığı fakat aile bireylerinin cinayete dair tek bir ipucu verecek şekilde konuşma yapmadıkları ortaya çıktı.
6 GÜN SONRA TÜM AİLENİN TELEFONLARI DİNLENDİ
Küçük kızın kaybolmasından 6 gün sonra soruşturmayı yürüten savcılar 27 Ağustos günü nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğinden tüm aile bireyleriyle ilgili dinleme kararı verilmesi talebinde bulundu. Aynı gün talebi kabul eden hakimlik, başka türlü delil elde etme imkanı bulunmadığından dolayı CMK’nın 135/6 maddesi uyarınca talebin kabulüne karar verilmesi gerektiğin altını çizdi.
Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin arama, aranma, mesajlaşma, yer bilgisi ve konum, kimlik bilgilerinin tespit edilmesiyle ilgili kararın bu kriterlere uygun olarak verilmesi gerektiği ifade edildi.