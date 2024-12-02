Narin cinayetinde yeni gelişme! 6 gün sonra aile bireylerinin telefonları dinlenmiş

26 Aralık'a ertelenen Narin cinayetinde yeni bir detaya daha ulaşıldı. Narin Güran’ın kaybolmasından 6 gün sonra tüm aile bireylerinin telefonlarının Narin'in cansız bedenin bulunduğu güne kadar hakimlik kararıyla dinlemeye alındığı fakat aile bireylerinin cinayete dair tek bir ipucu verecek şekilde konuşma yapmadıkları ortaya çıktı.