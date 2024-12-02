Sipariş götürdüğü kadını taciz etti! Davada yeni gelişme

Pendik'te börekçi çalışanının sipariş götürdüğü kadına mesaj atarak taciz ettiği iddiası üzerine çıkan kavgaya ilişkin davada tahliye kararı verildi.

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Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ömer Demir cezaevinden getirildi. Müşteki sanıklar Uğur B. ve İbrahim Demir, müşteki Burçin B. ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ömer Demir'in avukatı Atakan Şahin, müvekkilinin suç geçmişinin olmadığını belirterek, müvekkilin eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını ya da haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini savundu.

Müşteki sanık Uğur B. şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Ömer Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, suçun vasıf ve mahiyeti, yasada ön görülen cezanın miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, Demir'in tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.