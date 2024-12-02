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Rus savaş uçakları muhalifleri bombalamıştı! Rusya Esad'ı desteklemeye devam edecek mi?

Rus savaş uçakları muhalifleri bombalamıştı! Rusya Esad'ı desteklemeye devam edecek mi?

Suriye'de muhalif güçler ilerlemeye devam ederken, Rus savaş uçakları muhalifleri bombalamıştı. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek ve Suriye'deki gelişmelere göre tutumumuzu belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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Suriye'de silahlı muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar 28 Kasım'dan beri devam ediyor.Halep ve İdlip'in ele geçirilmesinden sonra, Tel Rıfat'ta temizlendi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Peskov, "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını bildirdi.

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