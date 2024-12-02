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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 8 bin liraya geriledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 8 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 8 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 8 bin lira, en yüksek 3 milyon 20 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,22 azalışla 3 milyon 8 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 3 milyon 45 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 707 milyon 187 bin 958,22 lira, işlem miktarı ise 236,81 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 47 milyon 466 bin 21,35 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Merkez Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, AgaBullion Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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