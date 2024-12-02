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Merkez'in swap hariç net rezervi 45 milyar doları aştı

Merkez'in swap hariç net rezervi 45 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi 29 Kasım haftasında 1,1 milyar dolar artışla 157,8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler ise 3,3 milyar dolar artarak 45,2 milyar dolara çıktı.

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TCMB'nin brüt rezervleri geçtiğimiz haftada 1,1 milyar dolar artarak 157,8 milyar dolara yükseldi.

CNBC-e'nin haberine göre, net uluslararası rezervlerin ise 3,5 milyar dolar artarak 64,3 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

22 Kasım haftasında Merkez'in brüt rezervi 156,6 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 60,9 milyar dolar düzeyindeydi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER 45,2 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Bir önceki hafta 41,7 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 3,5 milyar dolar artarak 45,2 milyar dolara yükselmiş olacak.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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