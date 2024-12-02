Katıldığı bir canlı yayında teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili konuşan Mustafa Destici'ye 'Mustafa Kemal'in askeri misiniz?' diye soruldu. Destici'nin soruya cevabı "Bu soru doğru bir soru değil. Tarihimizdeki bütün komutanlarımız, hepimiz kimin askeriyiz? Müslüman Türk milletinin" oldu.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, geçtiğimiz gün KRT'de yayınlanan Haftanın Karnesi programında soruları yanıtladı.

Gündeme dair birçok konunun konuşulduğu programda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin ettiği kılıçlı yemin de ele alındı.

Sunucu Sinan Onuş o anlarda Destici'ye "Peki siz Mustafa Kemal’in askeri misiniz?” diye sordu.

"TARİHİMİZDEKİ BÜTÜN KOMUTANLAR MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİN ASKERİ"

Bunun doğru bir soru olmadığını söyleyen Destici, “Bu soru doğru bir soru değil. Bir kere Mustafa Kemal Paşa da, Atatürk de, Fatih Sultan Mehmet Han, Alparslan da; efendim tarihimizdeki bütün komutanlarımız, hepimiz kimin askeriyiz? Müslüman Türk milletinin. Bir dönem Osmanlı, öncesi Selçuklu, daha öne gidersen Hunlar, Göktürkler ve Uygurların askeriyiz biz.” ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA KEMAL PAŞA DA OSMANLI PAŞASIYDI"

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir Osmanlı paşası olduğunu belirtti.

Destici sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mustafa Kemal Paşa da Osmanlı döneminde Osmanlı paşasıydı. Daha doğrusu askeriydi. Türkiye Cumhuriyeti devletinde de onun paşası ve askeriydi. Ben müslüman Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin askeriyim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün mensuplarının olduğu gibi. Türk milletinin her bir ferdinin olduğu gibi. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve asil ve necip Türk milletinin askeriyiz"