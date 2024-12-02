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Hasan Arat yönetimi için çok konuşulacak sözler

Hasan Arat yönetimi için çok konuşulacak sözler

Beşiktaş Kulübü'nün eski ikinci Başkanı Engin Baltacı, Siyah-beyazlı takımın gündemi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanırken Başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat yönetimi için de görüş belirtti.

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Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı Engin Baltacı, Siyah-beyazlı kulübün gündemi hakkında ilgi çeken açıklamalar yaptı.

"EN FAZLA 4-5 AY MAAŞ ÖDEMİŞLER"

Radyo Gol'e değerlendirmelerde bulunan Baltacı, "Bugün kimi toplarsanız toplayın, 50 milyon euro'luk bu yükün altına kolay kolay kimse girmez! Hüseyin Bey'i tebrik etmek lazım. Ancak 50 milyonluk bir ödeme biriktiğine göre bu yönetim 12 ayda en fazla 4-5 ay maaş ödemiş! İşte bu kadar..." dedi.

CEYHUN KAZANCI İTİRAFI

Programda "Afrikalı futbolcuları neden takıma doldurdular?" sorusuna da cevap veren Baltacı, "Vallahi buna cevap veremem. Bu eleştiriyi yapanlar haklı. Bu neden olmuştur, bilmiyorum! Futbol aklımız bir hata yapmış olabilir. Ceyhun Kazancı'ya çok tepki vardı ancak kendisini geri plana alınca galiba daha fazla hata yapmaya başladık!" ifadelerini kullandı. 

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