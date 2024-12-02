BIST 9.681
DOLAR 34,71
EURO 36,44
ALTIN 2.943,45
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze kenti ile Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Abone ol

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra Mahallesinde toplu halde bulunan sivilleri hedef alması sonucu en az 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat'taki Kamp 1 bölgesinde bir evi hedef aldığı aktarıldı. Saldırıda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da hedef alınan evin "Iyd" ailesine ait olduğunu, saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğunu söyledi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de bombalanan binaların enkazında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den Suriye hamlesi! NATO toplantısında ilan edilecek
Türkiye'den Suriye hamlesi! NATO toplantısında ilan edilecek
Sergen Yalçın'dan olumsuz dönüş alan Beşiktaş Yönetimi rotayı o isme çevirdi
Sergen Yalçın'dan olumsuz dönüş alan Beşiktaş Yönetimi rotayı o isme çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi
Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
Hasan Arat yönetimi için çok konuşulacak sözler
Hasan Arat yönetimi için çok konuşulacak sözler
Merkez'in swap hariç net rezervi 45 milyar doları aştı
Merkez'in swap hariç net rezervi 45 milyar doları aştı
Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
Rus savaş uçakları muhalifleri bombalamıştı! Rusya Esad'ı desteklemeye devam edecek mi?
Rus savaş uçakları muhalifleri bombalamıştı! Rusya Esad'ı desteklemeye devam edecek mi?
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 8 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 8 bin liraya geriledi
Esed rejimi, İdlib kent merkezine hava saldırısı düzenledi: 3 ölü
Esed rejimi, İdlib kent merkezine hava saldırısı düzenledi: 3 ölü
ABD, İsrail'i ateşkesi ihlal ettiği için uyardı
ABD, İsrail'i ateşkesi ihlal ettiği için uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse dışlanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse dışlanamaz