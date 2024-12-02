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Mersin'de tarihi geçmiş 4 bin 700 ketçap ve mayonez ele geçirildi

Mersin'de tarihi geçmiş 4 bin 700 ketçap ve mayonez ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kamyonette yapılan aramada son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 700 ketçap ve mayonez ele geçirildi.

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Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Hal Mahallesi yeni hal girişi karşısındaki bir kamyonette arama yaptı.

Ekiplerin kontrolünde son tüketim tarihi geçmiş ve herhangi bir faturası veya irsaliyesi olmayan 650 gramlık 2 bin 350 ketçap ve 560 gramlık 2 bin 350 mayonez ele geçirildi.

Bunun üzerine bölgeye Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Herhangi bir fatura ve irsaliyesi olmayan, koliler içerisine istiflenmiş ürünler Büyükşehir Belediyesine bağlı katı atık tesisine götürülerek imha edildi.

Araçta bulunan kişi hakkında tutanak tutuldu.

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