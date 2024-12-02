Trump'tan Gazze'deki esirlere yönelik açıklama: Ortadoğu cehennemi yaşayacak

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki esirler hakkında yaptığı açıklamada bulundu.

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ABD Başkanlık seçimlerinde Kamala Haris'i mağlup ederek yeniden başkan seçilen Donald Trump, Orta Doğu'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazze'deki İsrailli esirler hakkında konuşan Trump, "ABD Başkanı olarak görevi üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce Gazze'deki rehineler serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme dönecek" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN EŞİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Trump bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüşmüştü.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 429 Filistinli öldü, 105 bin 250 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023'TE ESİRLER SERBEST BIRAKILMIŞTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.