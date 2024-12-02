Fenerbahçe, Gaziantep engelini 3 golle aştı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Oğuz Aydın, Becao ve Dzeko kaydederken, Gaziantep'in tek golü Okereke'den geldi.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Kadıköy'de oynanan kritik maçtan Kanarya 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin galibiyet serisi 5 maça çıktı.

Fenerbahçe - Gaziantep maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1

90'Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem penaltıyı iptal etti.

90+3: Fenerbahçe, rakip ceza sahasında Fred'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı.

90'Maçın sonuna 6 dakikalık uzatma geldi.

89'GOL! Fenerbahçe, Dzeko'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi.

78'GOL! Fenerbahçe, Becao'nun golüyle maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan içeri gönderilen ortaya kale sahasında iyi yükselen Becao, kafayla topu ağlara yolladı.

77'Tadic'in ceza sahasına gönderdiği pasta Fred, içeri yerden çevirmek istedi. Savunma izin vermedi. Korner.

Pozisyon69'Hızlı hücumda Maxim sağ kanattaki Deian Sorescu'yu gördü, Filip Kostic son anda şutu önledi.

61'Fenerbahçe bu bölümde rakip yarı alanda yüksek baskı kurdu.

56'KALECİ VE DİREK! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan içeri kat eden Saint Maximin, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Kalecinin müdahalesiyle top direğe çarparak oyun alanını terk etti. Korner.

53'Saint Maximin solda en çok istediği toplardan birini aldı ve rakibi ile bire bir oynayıp çizgiye indi. Maximin'in son çizgide içeri yerden ortasında Arda Kızıldağ'dan yatarak müdahale geldi.

49'Fenerbahçe bu bölümde sağlı sollu kornerler ile etkili olmaya çalışıyor.

Korner49'Sol kanatta topla buluşan Maximin ceza alanına ortaladı, savunmadan seken top kornere gitti.

48'Fenerbahçe gole yaklaştı. Oğuz Aydın, ceza sahasına derin pas gönderdi. Tadic, kale sahasında sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya çarpan top dışarda. Korner.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

45+1: Soldan Kostic, ceza sahasına içeri ortasını gönderdi. İsmail kafa vuruşunu yaptı. Top dışarı gitti. Pozisyon sonrası İsmail, yerden kalkamadı.

45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

41'GOL! Gaziantep FK, Okereke'nin golüyle beraberliği yakaladı. Sağdan içeri yapılan ortaya Samet dokunamadı ve Okereke, göğsüyle indirdiği topu önce Livakovic'e nişanladı sonra ise yükseklik kazanan topu boş kaleye ağlara yolladı, 1-1.

38'Christopher Lungoyi sol kanatta yine topla buluştu ve ortasını yapmak istedi, ancak Osayi-Samuel rakibine geçiş izni vermedi.

35'Ceza yayının önünde Maxim, topu aldıktan sonra gerisindeki Ndiaye'ye bıraktı. Ndiaye'nin orta mesafeli şutunda top kaleyi bulmadı.

27'Livakovic kısa pasla Fred'i görmek isterken Badou Ndiaye araya girdi ancak sonrasında hızla topa hamle yapan Hırvat kaleci tehlikeyi uzaklaştırdı.

25'Christopher Lungoyi sol kanatta topu kontrol etmek isterken Becao'yu düşürdü, karar faul.

21'Bu dakikalarda oyunun temposu düşmüş durumda.

15'Fenerbahçe etkili geldi. Savunmanın çıkarken kaptırdığı pas sonrasında Oğuz Aydın hızla rakip yarı alana kat etti. Ceza sahasına girdikten sonra soldan hücuma destek veren Fred'i topla buluşturmak isteyen Oğuz, pasın şiddetini ayarlayamadı. Aut.

12'Becao, sağ kanattan koşu gösteren Osayi'yi topla buşturmak istedi ancak meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.

8'KAÇTI! Tadic'in savunma arkasına gönderdiği derin topa hareketlenen En Nesyri, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla topu dışarı gönderdi.

5'Soldan Lungoyi, çizgiye indi ve içeri orta göndermek istedi. Fenerbahçe savunmasında Osayi Samuel'den yatarak müdahale geldi.

3'GOL! Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Rakip yarı alanda baskı ile topu kazanan Fenerbahçe'de En Nesyri, pasını sola Oğuz Aydın'a gönderdi. Oğuz ceza sahası sol çaprazında kaleci Dioudis'i çaresiz bırakan vuruşu yaptı ve takımını öne geçirdi.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Gaziantep ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Oğuz, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

Gaziantep: Dioudis, Lungoyi, Arda, Sorescu, Kodro, N'Diaye, Mbakata, Ogün, Viana, Maxim, Okereke