ABD'den Esad açıklaması: Hala eli kanlı bir diktatör

ABD Dışişleri Bakanlığı Esad ile ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'de Esad'la ilgili politikamız değişmedi, bizim için o hala eli kanlı bir diktatör" ifadelerini kullandı.

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Abd Dışişleri Bakanlığı Suriye'de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'deki politikamız değişmedi ve Esad'ı hala elleri masumların kanına bulanmış acımasız bir diktatör olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de muhalifler ilerliyor

Suriye'de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı başlattığı harekatta ciddi sonuçlar aldı. Halep başta olmak üzere birçok kritik kenti ele geçiren silahlı muhalifler ilerleyişini sürdürürken, sessizliğe gömülen Beşar Esad günler sonra yaptığı açıklamada yaşananlarla ilgili ABD'yi sorumlu tuttu.

ABD: Esad hala eli kanlı bir diktatör

ABD'den ise açıklama gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki politikamız değişmedi ve Esad'ı hala elleri masumların kanına bulanmış acımasız bir diktatör olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Esad: ABD bölge haritasını yeniden çizmeye çalışıyor

İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Esad, çatışmalar için, "ABD çıkarları doğrultusunda bölge haritasını yeniden çizme girişimi" yorumunu yaptı. Esad, "Terörist tırmanışı, bölgeyi bölme ve içindeki ülkeleri parçalama ve haritayı ABD ve Batı'nın hedefleri doğrultusunda yeniden çizme gibi geniş kapsamlı hedefleri yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.