Mourinho'dan galibiyet sonrası 3 Türk isme övgü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK’yı 3-1 yenerek ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası rakip takımın performansını övgüyle değerlendirirken, oyuncuları Oğuz Aydın ve Dusan Tadic’in gelişiminden memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca Mourinho, Arda Turan, Selçuk İnan ve Çağdaş Atan’ı Türkiye’nin en yetenekli teknik direktörleri olarak nitelendirdi.

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında ise Gaziantep FK‘yı ağırladı. Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. Bununla birlikte sarı-lacivertliler ligde üst üste 5. maçında kazandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Jose Mourinho açıklamasında; "Maça çok güçlü başladık. Maça erken bitirmek için fırsatlarımız oldu. Ama yapamadık. İyi bir hocaları var ve iyi bir takım oyunları var. Sonrasında maçı dengelediler. Baskıyı üzerimizde hissettik. İkinci yarıdaki oyunumuzda ise çok çok güçlü bir oyun sergiledik. Arka arkaya şutlar çektik. Ortalar yaptık ve boşluk aradık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık ama dürüst olmalıyım: Selçuk İnan'ı tebrik ediyorum çünkü çok zor bir maçtı." dedi.

Oğuz Aydın ve Dusan Tadic övgüsü

Mourinho sözlerinin devamında; "İrfan'in ciddi bir sakatlığı olmuştu. En hızlı şekilde iyileşebilmek için adım adım ilerledi. İrfan o zirfe performansını henüz sergileyebilecek bir durumda değil. İkinci yarıda Maximin'den yana hıza ihtiyacım olduğunu düşündüm. Tadic ise her yerde oynuyor. Çok akıllı bir oyuncu. Bugünkü Oğuz Aydın'ı sezon başındakiyle kıyaslarsak arada çok büyük bir fark var. Çok gelişiyor ve pontasiyeliyle oynuyor." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan 3 Türk'e övgü

Portekizli deneyimli teknik adam önümüzdeki fikstürlerinde maçlarını üst üste İstanbul'da oynayacak olmaları üzerine; "Daha az para harcamış oluruz. Otelde kalmamıza gerek kalmaz. Derbi maçlar derbidir. Dürüst olmak gerekirse Arda Turan, Selçuk İnan ve Çağdaş Atan Türkiye'deki Türkiye'de en çok yetenekli ve potansiyelli teknik direktörler." sözlerini sarfetti.