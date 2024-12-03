Selçuk İnan'dan küfür açıklaması: Fenerbahçeliler beni çok üzdü

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan 3-1 kaybettikleri maç sonrası Fenerbahçe taraftarlarının maç sırasında kendisine küfür etmesinin kendisini derinden üzdüğünü söyledi. İnan, bu tür davranışların normalleştirilmemesi gerektiğini vurgularken, maçta oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak hakem kararlarının ve bireysel hataların skoru etkilediğini ifade etti.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, çok iyi mücadele etmelerine rağmen yenildikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, bireysel hatadan gol yemelerine rağmen ilk yarı boyunca oyunu kontrol ettiklerini vurguladı.

Fenerbahçe'den ilk yarıda daha üstün olduklarını anlatan İnan, "Üzgünüm çünkü oyuncularım çok iyi mücadele etti. En azından bu mücadele karşılığında 1 puan kazanabilirdik. İlk yarıda beraberliği de yakaladık ama ikinci yarı önemli oyuncuların da oyuna dahil olmasıyla ve skoru koruma psikolojisiyle geri çekildik. Geçişlerden tehlikeler yaşatabilirdik, pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin baskısı arka arkaya kazandığı kornerlerden kazandığı bir golle bu maçı benim için trajik şekilde kaybettik çünkü iyi mücadele vardı." diye konuştu.

İnan, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine tepkisine kırıldığını ifade eden İnan, "Fenerbahçeli taraftarların benimle ilgili söylemi (küfür) beni gerçekten çok üzdü, rahatsız etti. Gerek futbolculuk dönemimde gerek şimdi hiçbir taraftara ya da oyuncuya saygısızlık yapmadım. Bir iş yapıyoruz, bazen çocuğum yanımda oluyor. Taraftarların hep bir ağızdan küfür etmesi normal görünüyor ülkemizde. Ben Fenerbahçe taraftarlarına hiçbir zaman saygısızlık yapmadım." diyerek tepkisini dile getirdi.

İnan, hakemlerin karşılaşmada taktir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını da sözlerine ekledi.