Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 14. hafta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, 35 puanla haftayı lider tamamladı.Abone ol
Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.
Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ile Hatayspor ise 1-1 berabere kaldı.
FENERBAHÇE, PUAN FARKINI DÜŞÜRDÜ
Lider Galatasaray, evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 35 puanla ilk sırada kapattı.
Fenerbahçe ise liderin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü.
Lig'in 14. haftasındaki maçlarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle: