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Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 14. hafta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, 35 puanla haftayı lider tamamladı.

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Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ile Hatayspor ise 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE, PUAN FARKINI DÜŞÜRDÜ

Lider Galatasaray, evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 35 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe ise liderin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü.

Lig'in 14. haftasındaki maçlarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:

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