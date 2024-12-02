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Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini yineledi

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini yineledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya verdikleri destekten vazgeçmeyeceklerini ve Ukrayna halkının yanında olacaklarını yineledi.

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Scholz, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Taraflar görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna için hava savunma desteğinin kendileri için merkezi önem taşımaya devam ettiğini vurgulayan Scholz, "Şimdiye kadar 5 IRIS-T sistemi, 3 Patriot sistemi ve 50'den fazla Gepard (uçaksavar tank) teslim ettik. Altıncı IRIS-T sistemi ve Patriot sistemi için rampalar aralık ayında teslim edilecek." dedi.

"Almanya'nın Ukrayna'ya desteğinin sarsılmaz olduğunu ve desteğini azaltmayacağını" belirten Scholz, ayrıca yaklaşık 28 milyar eurp değerinde yardımla Ukrayna'nın ABD'den sonraki ikinci büyük ortağı olduğunu söyledi.

Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Kiev'den Putin'e mesajım: Bu işte uzun vadede varız. Ukrayna'ya verdiğimiz destekten vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna halkının yanında duracağız." ifadelerine yer verdi.

"Tüm ortaklarımız teslimatı zamanında yapmış olsaydı Rusya'yı çoktan adil bir barışa zorlamış olurduk"

Volodimir Zelenskiy de görüşmede, Ukrayna hava savunmasının daha da güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirterek, "650 milyon euro değerinde yeni yardım paketi için Almanya'ya teşekkür ettim. Bu yardım paketinin sadece hacmini değil, aralık ayı gibi net bir tarihin de açıklanmış olmasını takdirle karşılıyoruz. Tüm ortaklarımız böyle bir liderlik sergileseydi ve teslimatı zamanında yapmış olsaydı Rusya'yı çoktan adil bir barışa zorlamış olurduk." diye konuştu.

Zelenskiy, savaş başlamasından bu yana Almanya'nın Ukrayna'ya en çok hava savunma sistemi sağlayan ülke olduğunu sözlerine ekledi.

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