Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına Galatasaray'dan cevap

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yazgan, Ilıcalı'nın sözlerini "edep ve hayadan yoksun" olarak nitelendirerek, Türk sporunda yıllardır süregelen bu tarz yaklaşımlardan utanç duyduğunu belirtti. Ilıcalı, Gaziantep FK maçının ardından Galatasaray'ın hakem hatalarıyla ilgili iddialarına karşı "hodri meydan" diyerek eleştirilerde bulunmuştu.

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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Gaziantep FK maçının ardından sarf ettiği sözlere cevap verdi.

"Haya ve edep insanı insan eder"

Gazeteci İlhan Tüysüz'e konuşan Eray Yazgan, "Haya ve edep insanı insan eder. Edepli insan edepsizden utanır. Ekran karşısına geçen isimlerin değiştiği ama yıllardır devam ettirdikleri bu edepsizlikten, Türk sporu adına, utandım." dedi.

"Yaptıkları her edepsizliği görüyoruz"

Yazgan, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu akşam kendi maçlarındaki hataların üstünü kapatamayacaklar. Bu adaletsizliğin üzerini kapatmak için yaptıkları her edepsizliği görüyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Acun Ilıcalı ne demişti?

Gaziantep FK maçının ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, şunları kaydetmişti:

"Rakibimizin büyük tepkileri ve isyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Şaşkınız. Galatasaraylı bir yönetici hakem hataları bize karşı yapılıyor dedi. Biz de hodri meydan dedik. Yabancı hakemi getirdik, rakibimiz kayboldu. Kendi hakemlerini getireceklerdi. Bir anda yok oldular. Niye yok olduklarını merak ediyorsanız düne bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka kulüp yok zannediyorlar. Maçın sadece demeçlerine baksanız aklın almayacağı hatalarla yönetilen bir maç zannedersiniz. Galatasaray aleyhine hata var mı, var. Galatasaray'ın 10 kişi kalması lazım. Rakibin penaltısı verilmemiş. Siz başka takım yok mu zannediyorsunuz? Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi? Sivas'a eksik gitmesi gerekmiyordu? İnanmakta zorluk çekiyorum. İtiraz ediyorsunuz maçların oynanma günleriyle ilgili. Siz ortalığı birbirine katıyorsunuz."