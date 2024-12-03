MGK bugün toplanacak: Gündem Suriye! İşte masadaki konular

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündeminin ise Suriye ve bölgede yaşanan son gelişmeler olması bekleniyor. İşte gündemdeki diğer başlıklar...

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Milli Güvenlik Kurulu​, kritik başlıkları ele almak üzere bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın başkanlığında yapılacak olan toplantıda Suriye​'deki son durum gündemde olacak.

Türkiye, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Olası bir nüfus hareketliliği durumunda atılacak adımların toplantıda ele alınması planlanıyor.

Terör operasyonları

MGK'da görüşülecek bir diğer konu, terörle mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler ele alınacak.

F-16​ gündemi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ile Türkiye’nin F-35 programına alınması da masada olacak.

Kırmızı Kitap güncellenecek

Milli Güvenlik siyaseti belgesinin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi bekleniyor. Tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.