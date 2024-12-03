MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi Portakal'ı sinirlendirdi! Allahım çok vicdansızsınız ya...

Asgari ücret zammı için pazarlık masasının kurulmasına bir hafta kala MÜSİAD'dan gelen zam teklifi tartışma yarattı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Yüzde 25'ten fazla zam doğru değil" çıkışında bulunurken, 'İşçi ve emekçinin beklentisi karşılıksız mı kalacak?' sorusu gündem oldu.

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MÜSİAD Başkanı'na en sert yanıt ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, "Çok vicdansız ve merhametsizsiniz beyefendi" diyerek sitem ederken, 2025 asgari ücret zammı için hesaplar ve beklentiler yine değişti.

Asgari ücretlisine, özel sektörde çalışanına, memuruna kadar milyonlarca çalışan ve emeklinin yen zamlı maaşlarını etkileyecek olan Kasım ayı enflasyonu bugün açıklanacak.

Gözler saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanacak rakamlara çevrildi. 5 aylık enflasyon rakamlarının netleşecek olmasıyla birlikte gözler bu kez de 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrilecek. 10 Aralık'ta başlayacak 2025 asgari ücret zam görüşmeleri için geri sayım başlarken, tarafların masaya getirecek rakamlar da netleşiyor.

MÜSİAD'dan gelen çıkış bir anda gündem yarattı

İşçi tarafını temsilen masada bulunacak TÜRK-İŞ'in hangi rakamla masaya oturacağı henüz tam olarak belli olmazken; MÜSİAD'dan gelen çıkış bir anda gündem yarattı.

Bloombergh HT'nin programına katılan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret zam teklifini açıkladı. Asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirten MÜSİAD Başkanı Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" ifadelerini kullandı.

İşçi ve emekçinin tepkisini çeken zam oranı teklifi sonrası gözler masadaki diğer taraflara çevrilirken; söz konusu zam teklifi gündem yarattı.

Fatih Portakal'dan MÜSİAD başkanına tepki

MÜSİAD Başkanı'na en sert tepkilerden biri ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Sözcü TV'deki canlı yayında 'Umudunuz var mı?' diyerek izleyenlere soru yönelten Portakal, Asmalı'ya sert çıktı:

Allahım ya! Çok vicdansızsınız ya...

"Tuhaf bir açıklama! Allahım ya! Çok vicdansızsınız ya... Merhametsizsiniz beyefendi. Gerçekten. Bu insanlar, bir yıl boyunca 17 bin 2 TL ile geçinmeye çalıştılar. O paranın alım gücü düştü 12 bin TL'ye."

Gazeteci Fatih Altaylı da MÜSİAD'ın teklifine sert çıkan isimlerden oldu. YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, şunları söyledi;

"Gördüm, gözlerime inanamadım. İTO'ya göre yıllık enflasyon yüzde 57,9. ENAG'ı ise hiç söylemiyorum. Bu denli enflasyonun yüksek olduğu bir yerde, enflasyonun yarısından az zammı önermek asgari ücretliye gerçekten insafsızlık. O MÜSİAD'ın adının başında 'mü' var ama üyelerinin büyük bir bölümü Filistin üzerinden İsrail'e mal satarlar. İnsana bakış açılarının da ne olduğunu böylelikle görüyoruz. İşçiye yüzde 25 zam isterler. Tamam anlıyoruz, ihracatçı zorda. Çünkü kurlar enflasyon oranında artmıyor. Normal şartlarda bizim kurların enflasyondan 2 puan aşağıda 2 puan yukarıda artması lazım.

Ama bu kadar da insafsızlık olmaz ya. Yüzde 25 ne demek. Yüzde 25'le kim nasıl geçinecek kardeşim? 17 bin TL'nin üzerine 4 bin 500 TL koyacaksın en fazla. Yazık ya. Açlık sınırın altında 22 bin TL maaşla insanlara geçin diyeceksin."