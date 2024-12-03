Sözcü TV'de Ebru Baki'nin yerine gelen isim belli oldu

Sözcü TV'de Para Politika programını sunan Ebru Baki, kanal ile yollarını ayırdı. Baki'nin ayrılmasının ardından programın yeni sunucusu belli oldu.Abone ol
Sözcü TV'den ayrılan Ebru Baki Tv100'e transfer oldu.
Kanaldan yapılan açıklamaya göre Baki, "Para Manşet" programıyla 3 Aralık Salı günü 09.30’da TV100 ekranında olacak.
Sözcü TV'de Para Politikayı kim sunacak?
Ebru Baki'nin Sözcü TV'den ayrılmasının ardından Para Politika programını kimin sunacağı merak konusu olmuştu.
Programı gazeteci Özlem Gürses sunacak. Gürses, 2 Aralık Pazartesi sabahı ilk yayınına çıktı.