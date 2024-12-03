Ahmet Hakan Sözcü'nün haberine isyan etti: Apaçık vicdansızlık

Ahmet Hakan, Sözcü gazetesinin Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı şiirinin halk kütüphalerinde yasaklandığı haberinin yalan çıkmasıyla ilgili "Kısacası Sözcü’nün haberi, sadece yalan değil. Aynı zamanda apaçık haksızlık, apaçık vicdansızlık." dedi.

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Sözcü gazetesinin "Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nın okunmasını yasakladılar" haberiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddialaar ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı kütüphanelerde genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Şiire değil kitaptaki cinsel içerikli çizgi tasvirlere yasak

Sözcü'nün konuya bakışını sert bir şekilde eleştiren Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında Nâzım Hikmet’in yasaklanan “Kuvayi Milliye Destanı” adlı şiirin değil onu anlatan başka bir kitaptaki “cinsel içerikli çizgi tasvirler” olduğuna dikkat çekti.

“Çizgilerdeki cinsel içerikten korktular. Çizgilerdeki cinsel içeriği çocuklara yasakladılar” diye başlık atılmasının doğru olabileceğine değinen Hakan, yazısına şöyle devam etti:

“Kuvayi Milliye’yi yasakladılar. Nâzım’a kinleri bitmedi. Tarih bu ayıbı affetmeyecek” diye başlık attıkları için... Yüzde yüz yalan söylemiş oldular. Gerçi “doğru söylemenin” ya da “yalan söylemenin” bir anlamı kaldı mı bu memlekette? Ondan da pek emin değilim. Çünkü iki ana cepheye bölünmüş ülkemde... Her iki cephe de kendi mecralarına “Hiç çekinme! Söyle yalanı! Yalan da olsa inanmaya hazırım” diye yaklaşıyor."

Hazım Hikmet'in 2009 yılında vatandaşlığa iadesinin Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu hükümet döneminde gerçekleştiğine dikkat çeken Hakan, "Kısacası Sözcü’nün haberi, sadece yalan değil. Aynı zamanda apaçık haksızlık, apaçık vicdansızlık." ifadelerine yer verdi.