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Mehmet Şimşek'ten Kasım ayı enflasyon açıklaması: Kasım 2021'den bu yana

Mehmet Şimşek'ten Kasım ayı enflasyon açıklaması: Kasım 2021'den bu yana

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet enflasyonunun aylık yüzde 1,6 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleştiğini ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirterek, "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri, katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Şimşek, kasım ayı enflasyon verilerini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Yıllık enflasyonun kasımda yüzde 47,1 olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, mayısa göre gerilemenin 28,4 puan olduğunu vurguladı.

Şimşek, enflasyon beklentilerindeki azalmaya dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40'ın altına geriledi. Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri, katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor."

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