MHP lideri Bahçeli Suriye'de sıradaki hedefi açıkladı Esad'a çağrı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tel Rıfat'ın temizlendiğini sıradaki hedefin Münbiç olduğunu belirten Bahçeli, "Esad'ın ön şartsız diyalog kurması önce kendi hayrına sonra ülkesinin çıkarınadır. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

Gelecek haftadan itibaren bütçe konuşmaları nedeniyle grup toplantılarımıza ara vereceğiz. Bütçe görüşmelerinde MHP, sorumlu yapıcı, müspet ve destekleyici pozisyonu koruyacaktır.

Enflasyon kuşatması kırılıyor

Bütçe süreci her aşamada milletimizin ve devletimizin yüksek çıkarlarına yönelik yapılması siyaset cambazlarının başını öne eğe eğecektir. Kişi başı milli gelirin 15.500 dolar seviyesini geçmesi karamsarlık salgını yaşayanları perişan edecektir. Enflasyon yükselişi kırılıyor. Dezenflasyon süreci başlıyor. Her insanımız ekonomik ufkumuzun açılmasını takdir edecektir. Türkiye 17 çeyrektir aralıksız büyüyor. Enflasyon kuşatması kırılıyor. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır.

Sahte dolar iddiası Türkiye'ye yönelik operasyon

Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğü iddiası bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Döviz bürolarının alım satımı kesmesi ve bu iddialar Türkiye’ye yönelik operasyondur. İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, soruşturma başlatmıştır. Sahteliğe karşı mücadele sürmelidir. Hesap sormak ibret olacaktır. MHP meseleyi her aşaması incelemektedir. Sahte para iddiasının maksatlı olarak dolaşıma sokulduğunu farkındadır. MHP gündeme hakimdir. Her şeyden önce Türk milleti diyorsak vakit tamamdır söz konusu vatandır.

Bugüne kadar gerek şahsım gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ısrarla yapılan uyarıların ne kadar isabetli olduğu son gelişmelerle iyice netleşmiştir.

Öcalan çıkışına yönelik eleştirilere yanıt

22 Ekim 2024 tarihinden bu yana milletimizle paylaştığımız şeffaf, samimi ve temiz düşüncelere kulp takanlar, çamur atanlar, kara çalanlar, dış kanallardan saldırı komutu alanlar haricinde, sağduyulu ve vicdan sahibi her insanımız haklılığımızı zannederim tasvip ve teyit etmiş olsa gerektir.

Aklı kiralanmış olanlara devletin hükmü şahsiyetini nasıl anlatacağız? Sırtında çıkarlarının heybesinden başka herhangi bir şey taşımayan ruhsuz ve şuursuz siyasi fırıldaklara rüzgarsız havada ne hikmetse sürekli döndüklerini nasıl kabullendireceğiz? Milli güvenliğimizin, milli birliğimizin, bin yıllık kardeşliğimizin iç ve dış mahreçli tahrik, taciz ve tahrip ihtimalinin günbegün farklı boyutlar kazandığını, dönem sonu kanlı hesapların kapatılmasına dönük ardışık provokasyon sürecinin kamçılandığını daha neyi ileri sürerek izah ve ifade edeceğiz?

Türkiye'nin uzanan elini tutmayıp kulağını kapadı

Bölgemizde taşlar yerinden oynuyor. Yerinden oynayan taşlar hala oturmadı. Suriye'de cephe üstüne cephe açılmaktadır. Kaotik iklim giderek sertleşiyor. Suriye'deki gelişmeleri sabırla takip etmeliyiz. Milli güvenliğimiz tahriklerle farklı boyut kazanıyor. Suriye meselesinde Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız. Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmayıp kulağını kapadı. Türk askerinin terörle mücadelesini hazmedemedi.

Esad'a diyalog çağrısı

Esad'ın ön şartsız diyalog kurması önce kendi hayrına sonra ülkesinin çıkarınadır. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. En uzun sınıra sahip olduğunu Suriye'nin istikrara kavuşması elbette samimi dilek ve temenimizdir.

YPG bitene kadar sahayı boşaltamayız

Biz Suriye’nin sarsılan devlet yapısına umut bağlayamayız. Esad yönetimi aklını başına almalı. Düşmanı dost sayan, düşmanı dost sayan yaklaşımı geride bırakmalı. YPG bitene kadar sahayı boşaltamayız. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi ve diyalog süreçleri üçüncü tarafların herhangi bir bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Başka çare ve çıkış yolu kalmamıştır

Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te

ABD ve Rusya’nın verdiği hiçbir sözü tutmadığı ortadadır. 5 Mart 2020 Moskova Mutabakatı kısmen bir çatışmasızlık iklimi sağlamış olsa da, bu mutabakatı ihlal eden, İdlib’i kurcalayan, M-4 ve M-5 karayollarının çevresinde somutlaşan güvenlik koridorlarının işlevini sakatlayan,

İdlib Gerginliği Azaltma Anlaşmasıyla Astana süreçlerini yıpratan, 22 Ekim 2019’da Soçi Mutabakatı kapsamında, PKK/YPG/PYD’yi Menbiç ve Tel Rıfat’tan çekecek olan, fakat buna bir türlü yanaşmayan da ülkeler az çok bellidir. Şimdi Tel Rıfat haşeratlardan, çıyanlardan, insan suretinde dolaşan alçaklardan köşe bucak temizlenmiş, ümit ederim ki, sırayı Menbiç almıştır.

DEM'e uyarı

Ayrıca sınırlarımızın hemen yanı başında yuvalanan terör örgütünün sökülüp atılmasından rahatsız olan DEM Parti’nin nerede duracağını henüz kestirememesi, terörle arasına mesafe koymaktan sürekli imtina etmesi yanlıştır, demokrasi ve hukuk dışı bir çarpıklıktır. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Tel Rifat’tan sürülüp çıkarılan canilerin kiralık katil sürüsü olduğunu sadece biz değil, şerefli Kürt kardeşlerim de itiraf edeceklerdir. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Tüm terör örgütleri bizim karşımızdadır. Kürtler bizim canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımızdır. DEM, ya Türkiye partisi olacak ya da tükenmekten ve derdest edilmekten başka seçeneği kalmayacaktır. Terör ya bitecek ve Türkiye bahara uyanacaktır ya da bölücü katiller son silahlı teröriste kadar tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaklardır.

Halep Türk ve Müslümandır

Şu gerçeği millet huzurunda haykırmak dava ve siyaset namusumuzun şaşmaz ve şüphe götürmez bir gereğidir: Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman’dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor. İstanbul’un Kapalı Çarşısı neyse Halep’in Kapalı Çarşısı odur. Ankara Kocatepe Camiinden yükselen aminlerimizle Halep Ulu Camiinden yankılanan aminlerimiz aynıdır. Halep oradaysa tarihin çağrısına kulağını veren Türk milliyetçileri ve Türk milleti buradadır.

CHP yönetimine tepki

CHP yönetimin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. Demokrasi dışı anlayışı hayal ettiklerini görmek yanlış değil. Hukuk insanlarıma saldıran milletimizin sinir uçlarına basan Özel ve ekibini ara rejim merakı sarmıştır. Özgür bey yolun yol değil ağzının ayarı bozuktur. Cunta hedefinde iseniz sonuçlarına yedi ceddiniz ağır şekilde katlanacak. CHP 68-69 sonrasında fikir kulüplerini kullanarak iktidar yolunu aradı. 12 Eylül’den sonra PKK ile birlik olarak milleti sokağa çıkarmak istedi. Sokakta değil sandıkta adam olmaya çalışın.