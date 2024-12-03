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Kira zam oranı belli oldu

Kira zam oranı belli oldu

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Aralık ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan vatandaşlar için büyük bir artış yaşanacak. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kira zammı oranı yüzde 60,45 olarak açıklandı.

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TÜİK, Kasım ayına ait enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,24, yıllık bazda ise yüzde 47,09 oldu. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Aralık ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar için tavan zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması üzerinden hesaplanan zam oranı yüzde 60,45 olarak belirlendi.

Hem konutlarda hem iş yerlerinde eylül ayında tavan 60,45 olarak uygulanabilecek.

Konut kiralarında 2 yıl boyunca uygulanan yüzde 25'lik tavan zam uygulaması temmuz ayında sona ermişti.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 60,45

Kira Artış Tutarı: 15 bin 112 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 40 bin 112 TL

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