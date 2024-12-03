Emlak Konut GYO’dan (EKGYO) Suudi Arabistan hamlesi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ve Suudi Arabistan Belediye ve Konut Bakanlığı bünyesinde kurulan Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile Riyad'da bir İyi Niyet Anlaşması imzalandı.

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Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile ilerleyen süreçte bir de iştirak kurulması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ve Suudi Arabistan Belediye ve Konut Bakanlığı bünyesinde kurulan Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile Riyad'da bir İyi Niyet Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye'nin inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanındaki uzmanlığını Suudi Arabistan'ın Vision 2030 hedefleri doğrultusunda büyük ölçekli projelere entegre etmeyi amaçlıyor

Emlak Konut, bu kapsamda Suudi Arabistan'daki konut projelerinde liderlik üstlenecek ve Türk müteahhitlerin Suudi pazarına entegrasyonunu destekleyecek.

İlerleyen süreçte Suudi Arabistan'da bir iştirak şirketi kurulması hedefleniyor.