Pervin Buldan'ın 'CHP ile gizli ittifak' itirafını Aslı Baykal değerlendirdi

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul seçimlerinde CHP ile gizli ittifak yaptıklarını söyleyip "Bundan sonra CHP ile gizli ittifak yapmayacağız, her şey açık ve şeffaf olmalı, insanlar nereye oy verdiğini bilmeli" dedi. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Buldan'ın açıklamasını değerlendirdi.

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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabından siyaset gündemine dair yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Aslı Baykal son paylaşımında, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın 'CHP ile gizli ittifak' itirafına yer vererek değerlendirmede bulundu.

Pervin Buldan'ın, "İstanbul seçimlerinde CHP ile gizli ittifak yaptık, bundan sonra CHP ile gizli ittifak yapmayacağız, her şey açık ve şeffaf olmalı, insanlar nereye oy verdiğini bilmeli" şeklindeki sözlerini anımsatan Baykal, "nihayet doğru görüldü" deyip şu ifadeleri kullandı:

"DEM seçmeni ayıplıymış gibi bu ittifaklar gizli tutuluyor, CHP seçmeni nereye oy verdiğinin farkında değil. Bu konunun açıklık kazanması seçmene saygı ve dürüst siyaset adına çok gerekliydi"