Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı dava! Bu kez katılmadı, avukatı dilekçe sundu
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanmasına devam edildi.Abone ol
Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatına söz verdi.
Avukat, müvekkilinin yoğun siyasi programı gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını, bu nedenle dosyaya mazeret dilekçesini sunduklarını bildirdi.
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun mazeretini kabul ederek, duruşmayı 10 Nisan 2025'e erteledi.