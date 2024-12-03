BIST 9.862
DOLAR 34,75
EURO 36,61
ALTIN 2.955,48
HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı neticesinde Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri kullanıldı.

MSB
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Çin'e doğal gaz taşıyan boru hattı faaliyete geçti
Rusya'dan Çin'e doğal gaz taşıyan boru hattı faaliyete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı dava! Bu kez katılmadı, avukatı dilekçe sundu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı dava! Bu kez katılmadı, avukatı dilekçe sundu
Apple'a çalışanlarının kişisel verilerine eriştiği iddiasıyla dava açıldı
Apple'a çalışanlarının kişisel verilerine eriştiği iddiasıyla dava açıldı
MHP lideri Bahçeli Suriye'de sıradaki hedefi açıkladı Esad'a çağrı yaptı
MHP lideri Bahçeli Suriye'de sıradaki hedefi açıkladı Esad'a çağrı yaptı
Pervin Buldan'ın 'CHP ile gizli ittifak' itirafını Aslı Baykal değerlendirdi
Pervin Buldan'ın 'CHP ile gizli ittifak' itirafını Aslı Baykal değerlendirdi
Ankara-Atina hattında diplomasi trafiği sürüyor
Ankara-Atina hattında diplomasi trafiği sürüyor
Otomotiv satışları kasımda 1 milyon barajını aştı
Otomotiv satışları kasımda 1 milyon barajını aştı
Kira zam oranı belli oldu
Kira zam oranı belli oldu
Emlak Konut GYO’dan (EKGYO) Suudi Arabistan hamlesi
Emlak Konut GYO’dan (EKGYO) Suudi Arabistan hamlesi
Vavacars'tan araç alım süreçlerini kolaylaştıracak mobil uygulama
Vavacars'tan araç alım süreçlerini kolaylaştıracak mobil uygulama
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a mesaj: "Sonuna kadar hazırız"
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a mesaj: "Sonuna kadar hazırız"
Mehmet Şimşek'ten Kasım ayı enflasyon açıklaması: Kasım 2021'den bu yana
Mehmet Şimşek'ten Kasım ayı enflasyon açıklaması: Kasım 2021'den bu yana