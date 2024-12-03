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DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasıyla ilgili açıklama

DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Belgrad Ormanı imara açılıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu haberlerde geçen statü değişikliğiyle ilgili imar iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Belgrad Ormanı için üzerinde çalışılan milli park statüsünün, uluslararası düzeyde kabul gören ilk ve en önemli koruma statüsü olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla milli park statüsü, iddia edildiği gibi imara izin veren bir statü değil, uluslararası kriterlere göre muhafaza ormanından daha üst bir alan koruma statüsüdür. Ayrıca sit alanı olan Belgrad Ormanı'nda, yapılaşmaya izin verilmemektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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