Metro Türkiye, yılbaşı kutlamaları için hazır

Metro Türkiye, yılbaşı sofraları ve kutlamaları için yüzlerce ürünü raflarına taşıdı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılbaşı ağaçları ve topları, renkli süsler ve çeşit çeşit dekoratif ürünlerin yanında, kalabalık yılbaşı sofraları için ihtiyaç duyulan her türlü gıda ürünü Metro Türkiye mağazalarında kullanıcıları bekliyor.

Yeni yıla yönelik hazırlıklarıyla restoran ve oteller müşterileri için özel süslemeler ve menü hazırlıkları yaparken, kendi evinde kutlama yapmak isteyenler de Metro markalı gıda ve dekorasyon ürünleriyle konuklarını profesyonel şef gibi ağırlayabilmenin yanı sıra ev ortamını da renkli bir hale getirebiliyor.

Kullanıcılar yılbaşı sofraları için hazır mezeler ve ara sıcaklar gibi başlangıç ürünlerine, Metro Chef Bergama Tulumu'ndan Grana Padano'ya yerli ve yabancı birçok peynir çeşidinden peynir tahtalarına, Fine Life füme et çeşitlerine, ana yemeklere ve hazır tatlılara kadar pek çok ürüne Metro Chef'te ulaşabiliyor.

Metro Türkiye, farklı boylarda yılbaşı ağaçlarından ışıklandırmalara, kar kürelerinden parıltılı mumlara, sarı ışık zincirinden fındıkkıran gibi eğlenceli süslere, göz alıcı toplardan ren geyiklerine kadar pek çok ürünü kullanıcılara sunuyor.

Yılbaşı ağaçlarını süslemek için renk renk, çeşit çeşit topları farklı setler halinde bulunabilecek Metro Türkiye mağazalarında, dış mekan ışıklandırmalarında kullanılan ve birbirine bağlanarak istenilen uzunluğu elde etme fırsatı veren ışıklar da yer alıyor.

Yılbaşının simgelerinden kardan adam da 180 santimetrelik seçeneğiyle Metro Türkiye'de yer alıyor.

Yüzlerce ürünü, yılbaşı özel dekorasyon kataloğu ve gıda kataloğuyla da müşterilerine sunan Metro Türkiye, hem en özel dekorasyon önerileri hem de kendi bünyesinde bulunan Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro şefleri tarafından özel olarak hazırlanmış tarif ve çözümleri tüketicilerle buluşturuyor.