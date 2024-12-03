Kasım ayı enflasyonuna göre 2025 asgari ücreti ne kadar oldu?

Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılacak. TÜİK'in açıkladığı kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri ardından asgari ücrete yapılacak zam merak ediliyor. İşte verilere göre asgari ücret tahminleri...

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Asgari ücret zammında 2024 enflasyonu, 2025 enflasyon beklentisi, bu iki oranın ortalaması, yeniden değerleme oranı ile yapılan açıklamalar ve önceki verilen kararlar ışığında 2025 asgari ücret tahminleri ortaya çıktı.

2025 enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 sonu için enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin ediyor. Bu oran üzerinden bir artış yapılırsa, asgari ücret 20 bin 572 liraya çıkabilir.

Revize edilen enflasyon oranı

Cumhurbaşkanının asgari ücreti yüzde 25 oranında artırması durumunda, yeni rakamın 21 bin 252 liraya yükselmesi bekleniyor.

Ortalama hesap

2024 ve 2025 yıllarına ait enflasyon beklentilerinin ortalaması alınarak yüzde 30-35 arasında bir artış senaryosu gündemde. Yüzde 30’luk bir zam, ücreti 22 bin 102 liraya çıkarabilir.

Yüzde 35’lik bir artış ise asgari ücreti 22 bin 952 lira seviyesine taşıyabilir.

2024 enflasyon beklentisi

Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyon hedefini yüzde 44 olarak belirledi. Bu oranda bir zam, asgari ücreti 24 bin 482 liraya çıkarabilir. Eğer yüzde 45’lik bir artış uygulanırsa rakam 24 bin 652 lirayı bulabilir.

Kasım ayı enflasyonu

TÜİK’in açıkladığı yüzde 47,09 oranındaki kasım enflasyonu temel alınırsa, asgari ücretin 25 bin 8 liraya ulaşması öngörülüyor.

Bir önceki yıl aralık ayı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91 olarak açıklanan enflasyon oranı bazında yapılacak bir zamda asgari ücret 24 bin 297 lira seviyesine ulaşabilir.

Yeniden değerleme oranı

Yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93’lük bir artış yapılırsa, yeni asgari ücret 24 bin 470 lira olacak.