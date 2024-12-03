Beyaz Saray açıkladı: Biden oğlunu neden affetti?

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Angola ziyareti öncesi basın mensuplarının ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a yönelik af kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden'ı "siyasi rakiplerinden korumak" için affettiğini savundu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın da kızının kayınpederi Charles Kushner'i affettiği hatırlatıldı. Başkanın oğlu Hunter Biden, hakkında açılan yasa dışı silah edinmeyle ilgili davada jüri tarafından suçlu bulunmuştu. ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.

Bu olayın bir başkanın bir aile üyesini affettiği ilk olay olmadığını belirten Jean-Pierre, eski Başkan Bill Clinton'ın üvey kardeşi Roger Clinton'ı ve seçilmiş başkan Donald Trump'ın da kızının kayınpederi Charles Kushner'i affettiğini hatırlattı.

Jean-Pierre, "Başkanın bu kararı almasının nedenlerinden biri de siyasi rakiplerinin bu işin peşini bırakacak gibi görünmemeleriydi. Oğlunun peşinden gitmeye devam edeceklerdi." diye konuştu.

Sözcü Jean-Pierre, başkanın, oğlunun siyasi nedenlerle hedef alındığına inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Biden, daha önce verdiği sözün aksine, oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.

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Hunter Biden, Kaliforniya'da 1,4 milyon dolar değerinde vergi kaçırmakla suçlanıyor.

İddianamede, üçü ağır suçlama olmak üzere 9 vergi suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Biden'ın, 2017 ve 2018 yıllarında 1,4 milyon dolarlık federal vergiyi ödemediği ve hileli beyannameler vererek vergi kaçırdığı belirtiliyor.

Biden, vergileri zamanında ödemek yerine parasını lüks arabalara, abartılı otellerde uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcamakla suçlanıyor.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ı, babasının siyasi konumunu kullanarak yabancı iş ilişkilerinden kazanç sağlamakla, Adalet Bakanlığını da Hunter Biden hakkındaki vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlatmakla eleştiriyor.

Biden ise hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Biden, hakkında yasa dışı silah edinmeyle ilgili diğer davadaki yargılama sonucunda 11 Haziran'da iddianamede yer alan üç suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri üyeleri, ABD Başkanının oğlunun, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.

ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.