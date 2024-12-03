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Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan için tahliye kararı

Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan için tahliye kararı

Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, avukatlarının yaptığı itirazın mahkeme tarafından kabulüyle tahliye edildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından 22 Kasım'da Dersim Belediye Eş Başkanları Cevdet Konak ve Birsen Orhan'ı görevden alınmış, belediyeye kayyım atanmıştı.

Gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen Birsen Orhan, 30 Kasım Cumartesi günü yeniden gözaltına alınarak 'Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' iddialarıyla tutuklandı.

Birsen Orhan hakkında avukatların tutuklama kararına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi.

Birsen Orhan, yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla bırakıldı.

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